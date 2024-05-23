巴紐（巴布亞紐幾內亞共和國）37歲男子彼得，罹患晚期舌癌，在當地經近半年的化療無效後，他放不下最大10歲、最小的才2歲的6個小孩，決定到台灣的彰化基督教醫院治療，手術10天後已能正常進食及說話。想到又獲重生的機會，他開心直說「能來台灣治療真的太值得了！」

彼得被診斷出晚期舌癌後，在巴紐首都莫士比港的醫院近半年的化學治療無效後，雖巴紐為地處南太平洋，離澳洲非常近，巴紐癌症患者大多首選到澳洲尋求先進的治療，但彼得獲悉台灣也有良好醫療環境及水準後，決定到台灣的彰化基督教醫院治療。

彼得的妻子說，他們以前從來沒有聽過台灣，要來台灣接受治療時，全家非常焦慮，但為了6個年幼的孩子，他們夫妻討論後還是決定要到台灣治療，還好來到台灣後，發現環境相當好，彰化基督教醫院的醫護人員也都非常友善，英文更是非常流利，溝通完全沒有障礙。

彼得抵台後接受國際口腔癌權威、彰基總院長陳穆寬的治療，手術後10天就順利出院，其切掉的舌頭經過顯微手術修補重建，已能正常的進食與說話，他大讚飛越半個地球來台灣治療真是太值得了。

彼得表示，彰基海外醫療中心的高小玲博士團隊對他們生活非常照顧，他手術後10天就出院，又可以馬上進食跟講話，也不用做氣切，手術以後也不用做化學治療或放射線治療，台灣的醫療技術真的非常好，他們回到巴紐以後一定要大大的宣揚。

陳穆寬指出，即使是第4期的末期患者，接受根治性的手術切除及重建等治療，5年存活率都能高達59.4％，同時為了保持外觀、吞嚥和說話功能，近幾年大力發展重建手術，甚至加入最新的3D列印技術，讓病人開完刀儘可能沒有外觀及功能上的改變。