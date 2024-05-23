立法院朝野近期為國會改革法案，多次爆發激烈對抗，民進黨指控藍白黨團及立法院長韓國瑜違反程序正義，還指責韓國動用警察權。不過立法院秘書長周萬來表示，議場和會場不一樣，會場才有動用警察權的概念，若只是請警察維護主席安全進入議場，這沒有動用到警察權。

立法院17日審查國會改革法案，朝野爆發激烈肢體衝突，為阻止議事進行，民進黨團一度將韓國瑜關在休息室、暴力推擠；韓國瑜在21日院會就宣布，「基於保障院會主席安全、保障院會主席能順利主持院會，議場後方的主席休息室會做適當安全管理」。民進黨立院黨團今批評，有一排警察站在韓國瑜要進入的門口，韓是把自己格局做小，「議事攻防警察不宜介入，調動一大堆警察沒有必要」。

立法院司法及法制委員會今（23日）邀請立法院秘書長周萬來備詢，國民黨立委謝龍介問及，立法院內有很多駐衛警，若開會時有人阻擋主席進入開會場地、干擾議事進行，警察協助維護秩序，讓主席可以順利進場開會，算不算動用警察權？

周萬來表示「沒有，在我的概念上沒有」，會場跟議場不太一樣，以院會來說，《立法院議場規則》第2條是規定：「議場中央舉行本院會議之場所為會場」，在會場裡面才有動用警察權的概念，但在議場裡面，有議場的管理。

對於21日院會時，有警察維護韓國瑜進入會場，但警察並沒有進入議場的狀況，周萬來也說明，外界可能有點誤會，會場才有動用警察權的概念，且警察權的動用也不能影響到委員行使職權。

謝龍介也求證，有民進黨立委把國民黨立委的表決卡抽走，是否會影響議事進行？周萬來回答，「會啦，這會影響到表決的處理」，的確會造成糾紛。