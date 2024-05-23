被減薪30％，為期一年，新光人壽董事長魏寶生「認了」，原本其對外宣布要對金管會4月的行政裁罰提出訴願，且經新光人壽董事會通過，但考量5月20日金管會新舊主委已交接，加上訴願要耗費彼此大量人力答辯，魏寶生向新壽董事會建議「緩議」，本周訴願期限將至，即魏寶生放棄提訴願。

魏寶生表示，不想再製造衝突，且前金管會主委黃天牧拍板的裁罰，也不想讓新主委彭金隆困擾，「就當是新光人壽Cost down（節省成本）！」

金管會4月23日以魏寶生未善盡董事長職責、積極建議董事會增資新壽為由，開罰減薪30％，為期一年，魏寶生對此深不以為然，強調自己已在新光金控董事會上積極建言，但金控增資非子公司董事長可決定，其次是保險局如何預判新壽6月資本適足率一定不會達標，此裁罰有「未審先判」意味，因此在諮詢律師意見後，決定要提出行政訴願。

新壽董事會亦有討論通過對金管會提出行政訴願，董事會成員都同意採此行動，但最終魏寶生表示，提出行政訴願恐要再耗費大量人力答辯，5月20日新主委上任，若此時雙方要對行政裁罰對辯，亦不利監理關係，魏寶生建議「緩議」。

由於提出行政訴願有30天的期限，本周將到期，即此案就「自然」定案，魏寶生在有異議前提下，接受減薪一年的裁罰。