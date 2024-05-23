義大利3月從俄羅斯購買天然氣的次數，達到自2023年2月以來的最大值，成為歐盟國家中，俄天然氣的主要購買國。
據俄羅斯衛星通訊社援引歐洲統計局數據報導，俄羅斯3月向歐盟供應的天然氣增加了2.3％，達11.4億歐元，其中6.026億為管道天然氣，5.39億為液化天然氣。
其中，月採購量增幅最大的為義大利，增加2.6倍，達2.385億歐元。這是自2023年2月以來的最高值，義大利當時從俄羅斯購買2.82億歐元的天然氣。因此，義大利成為3月俄羅斯天然氣的主要買家。
西班牙的進口量也大幅增加，增加1.7倍，達1.96億歐元，成為俄羅斯天然氣的第2大買家。匈牙利則以1.74億歐元的購買量位居第3，一個月前其購買量為2.1億歐元。
比利時的天然氣購買量也增加36％，達1.25億歐元。希臘的天然氣購買量增加了8％，達1.2億歐元。
2月，俄羅斯天然氣主要進口國是法國、匈牙利和西班牙。
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