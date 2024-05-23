醬油膏是家中必備調味料之一，賣場架上的商品琳瑯滿目，一名網友曾在全聯社團詢問「哪款醬油膏比較天然健康？」引發熱烈討論，內行網友大推屏科大和黑龍的醬油膏，直呼兩款的成分都比較單純，吃起來不死鹹，是心中的「神醬」。

一名網友先前曾在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團貼出照片，醬料區瓶瓶罐罐擺放各品牌商品，他眼花撩亂不知道該怎麼選，因此發文詢問「大家都買哪款醬油膏，想找比較天然健康、CP值高的。」

貼文引發討論，許多民眾都推薦屏科大薄鹽醬油膏，大讚回甘不死鹹，而且成分單純，吃起來比較安心，有網友直呼是心中的神醬，「屏科大的，吃過就回不去了」、「最常買屏科大的」。

另一款黑龍蔭油膏也相當受歡迎，內行人表示，黑龍的醬油有好幾款，都可以試試看，醬油膏吃起來不死鹹，「只買黑龍的」、「黑龍醬油膏成分單純也不貴」。

也有網友推薦其他品牌，「我都買高慶泉的醬油和醬油膏，有時候也會用香菇素蠔油取代醬油膏」、「目前常用的大同、高慶泉味道好；龜甲萬原釀、味全淬釀也不錯，但這2瓶比較鹹；黑龍有股怪味吃不慣。」