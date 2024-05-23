一名40歲男性飽受胃食道逆流所擾，為避免睡覺時被胃酸嗆醒，於是就將枕頭墊高，還越墊越高，結果某日突然出現雙手發麻的現象，就醫一照驚見頸椎曲度明顯不正常，幾乎跟竹竿一樣直。

外科醫師陳榮堅在個人粉專發文提到，胃食道逆流有很多成因，有的人是因為賁門鬆弛而導致，此情況睡覺時躺得比較低，胃酸就會往上逆流；而在檢查完該名男子後，他建議患者應進行橫膈疝氣手術，但對方選擇服藥治療，就這樣持續回診2、3年後，某日對方突然表示出現雙手麻的問題。

陳榮堅接著說，根據過往臨床經驗，聽到手麻通常是頸椎出問題，於是就為男子進行X光檢查，結果發現他的頸椎曲度不對，正常頸椎應是向前凸的弧形，而他則是幾乎跟竹竿一樣直。

經進一步詢問才知道，陳榮堅表示，原來男子當初胃食道逆流，聽別人說把枕頭墊高，可防止胃酸逆流，就不會時常被胃酸嗆醒；所以每次只要出現胃食道逆流的情況，他就會增加枕頭高度，結果枕頭就越墊越高，導致頸椎出現問題。

陳榮堅表示，藉此機會就再次建議患者考慮手術，並安排他進行頸椎復健，但對方仍很抗拒手術，且做了幾次復健後遇到撞牆期，便覺得復健沒效果，又開始墊高枕頭睡覺。

直到後來男子發生車禍，因手麻而無法及時反應，陳榮堅說，那次經歷讓其受到驚嚇，才決定要做橫膈疝氣手術，徹底解決胃食道逆流的問題，但脖子仍需要復健一段時間。

陳榮堅提醒，當胃食道逆流已對生活造成影響時，必須要從根源解決問題，至於枕頭的高度建議保持適中、符合個人的身形就好。