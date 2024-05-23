中共東部戰區宣布今(23)日在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，中國海警船上午也再度編隊航入我金、馬離島之東引及烏坵等水域騷擾。對此，陸軍金門防衛指揮部表示，國軍部隊戰備如常，並未提升等級；金門地區漁民也都照常出海捕魚作業說「日子總要過」！

面對大陸軍演、加上海警船5月份已7度刻意編隊航入我方水域，金防部對此表示，目前國軍戰備等級並未提升，仍維持一級戒備，不過已嚴令沿海各據點針對海域與大陸無人機入侵加強監控。

金門區漁會理事長陳水義則表示，目前地區還沒有看到什麼特別的跡象，但漁會基於對漁民的保護與良性的溝通，已呼籲漁民在出海作業時如發現異常狀況，如陸方大型的船艦、或有大批的大陸漁船集結，要及時回報到漁會的漁業電台，以利該會通報政府情治單位。

今日上午金門因有間歇性雨勢，各漁港不若平日那麼繁忙，不過仍有不少漁民正常出海作業。出海的漁民表示，自己是小老百姓，沒有做違法的事，大陸海警船應該也不會特別來找麻煩，畢竟日子還是要過，小心別越界捕魚就是了。

金門當地民眾也說，因為跟對岸離得太近了，大陸海警船一出海就快到我們家門口了，實在見怪不怪；況且金廈本一家！小三通不也還如常行駛嗎？能有多緊張？要關心的應該是何時陸客再能來金門觀光，救救地區百姓的生計才是重點。