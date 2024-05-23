台鐵公司辦理高雄市鳳山車站開發大樓促參ROT案，由交通部鐵道局興建，預計今年完工後點交給台鐵公司。台鐵近日辦理商場招商說明會，共14家廠商參與，透過說明會，也讓與會廠商更易於規畫未來經營藍圖及評估投資規模。

台鐵公司說明，鳳山車站開發大樓是由既有鳳山車站上方延伸興建主體為一幢三棟的車站共構大樓，分別為A棟10樓、B棟6樓及C棟（電梯棟）3樓，總樓地板面積4萬3187.65平方公尺，以實際點交為準，由鐵道局興建，預定今年完工後交付台鐵公司。

高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案招商說明會中，台鐵公司就此案招商文件重點說明，並由鐵道局協助引導與會廠商至鳳山車站開發大樓內部實地參觀，盼透過這次說明會，讓與會廠商更易於規畫未來經營藍圖及評估投資規模，共14家各界廠商踴躍參與。

台鐵公司提到，鳳山車站開發大樓交通便利，且鳳山區人口為全高雄之冠，具發展潛力，台鐵盼透過引進民間資金、創意與經營理念，結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，提升地方機能完善度、滿足便捷商務需求、提供高品質的多元行旅服務及更優質的公共服務。

此案自4月30日起公告招商，將於7月1日下午5時截止收件，如欲了解更多招商資訊者，可至財政部促進民間參與公共建設資訊網「公告中案件」免費下載本案招商文件，敬邀各界投資人踴躍提出申請。