賴清德總統就職演說曾提出要推動二次能源轉型，閣揆卓榮泰也稱「追求非核家園是不可放棄目標」，由於核三廠即將除役，對於是否支持延役？行政院發言人陳世凱表示，行政院過去至今一樣，核能電廠除役是依法依規除役，未來是否延役，或未來如何發展，尊重依法依規原則。

陳世凱說，追求非核家園是不可放棄目標，這樣的做法才是對地球負責、對後代子孫盡責任，政府必須要打造更穩定經濟發展環境，將持續穩定安全供電，持續發展綠能，這是必然要做到的目標。

陳世凱表示，政府要持續再生能源發展，更重要是電網、電力系統強化，解決雙北長期用電大於發電，仰賴中南部支援問題，這是未來一定要努力方向。

對於未來新政府能源政策為何？國民黨團提出核電廠延役修法，是否支持？陳世凱回應，能源轉型一直是蔡英文、賴清德總統任內重要關注議題，非核家園追求，一切依法進行；針對立法院對於核電建議，可能形成的立法程序，行政院予以尊重，未來能源政策上，將持續推動綠能發展，以及用電韌性維護和管控，至於立法院提供的立法建議，針對未來法規會依據法律意見進行。