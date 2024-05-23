大陸《央視》曝光參與環台軍演共軍機、艦畫面。（圖 / 擷取自央視）

大陸東部戰區宣布，今（23）日上午7時45分開始在台灣周邊，開展「聯合利劍-2024A」環台演習。而在稍早，大陸《央視》也曝光參演共軍戰機、軍艦畫面。

大陸東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

央視《新聞直播間》今下午公布共軍機、艦演習畫面，報導旁白指出，在指令下達、到達目標區域後，共軍東部戰區軍艦隨即展開戰鬥部署，艦上各型武器系統隨時做好打擊準備，「開展多維度、立體式飽和打擊」。另外，東部戰區空軍出動數十架次戰機實施戰巡，到達目標後實施各類戰術動作，「在陸軍和火箭軍的支援掩護下，多機型編組滿掛實彈，飛赴預定空域，建立多個打擊陣位」。