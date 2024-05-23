解放軍宣布今日起將在台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合「聯合利劍－2024A」演習。從大陸發布演習區域分析，五個區域都相當接近我24海浬鄰接區，尤其罕見的是，花蓮外海首度劃入演習區域，西緣已在鄰接線上，共軍機艦恐直接進入，雙方海空對峙恐面臨新的挑戰模式。

共軍首度在花蓮外海鄰接區劃設演習區，主要是針對花蓮佳山及台東建安的戰力保存進行模擬攻擊。

不過共軍的實際意圖，也在測試我軍的反應底線。因為前國防部長邱國正已公開表示，國軍已修正自衛反擊規定，只要中共機艦實體進入，我方即視作第一擊並可以採取自衛反擊。

但是以這兩年來中共環台演習模式，解放軍機艦若逼近鄰接區，幾乎已進入肉眼可見範圍。對國軍及民眾將會是時時上的心理壓力。這恐是陸方想獲得的實質效果。

大陸東部戰區也公布，將以「越海武器」進行擊殺。因此陸方是否會發射導彈或遠程火箭，進行實質試射?北部及東部、西南演習區，會不會是遠程武器的落彈區?

所謂的越海武器除了各型戰機外，東風彈道飛彈及射程可達500公里的「PHL191遠程火箭」對我方威脅性最大。由於這兩款長程武器，全台都在射程範圍難，威脅極大，也是國軍密切關注主要對象。

因「PHL191遠程火箭」目前恐已部署在福建沿海，全台幾乎涵蓋在射程範圍內，比起單一導彈，可以造成更密集的攻擊，因此威脅最大。

目前PCL-191火箭已發展出4種型號，分別為300公厘口徑的10管火箭，最大射程120公里；370公釐口徑的8管火箭；610公釐口徑的2管火箭，最大射程300公里；750公釐口徑的單管火箭，最大射程480公里，精準度30公尺。

國防部則表示，地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸飛彈部隊亦嚴密蒐報目標，強化突發狀況應處。對於敵可能配合相關行動，實施認知作戰，已納為先期演練應處項目，以維國防安全。