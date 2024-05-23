紀錄片《追尋電影夢》23日釋出最新集數，主角是2022年破億票房國片《咒》導演柯孟融。柯孟融片中分享創作《咒》的恐怖心法，自剖踏入電影的心路歷程及創作理念。他也透露新片《殤》將與日本跨國合作，期許打造亞洲最高規格恐怖片！這是TaiwanPlus《追尋電影夢》系列推出以來最恐怖、風格最顛覆的一支，驚悚程度直逼《咒》正片。礙於尺度，完整版僅在網路播出，片頭也特別加註警語，貼心提醒觀眾。

紀錄片走訪柯孟融工作室，收錄柯孟融執導的多部電影精彩片段，完整回顧他的創作歷程，包括學生時代讓他一砲而紅的短片「鬼印」。鍾情恐怖片的他曾在自己社群發文說：「再不拍鬼片我就要死了」。矛盾的是，他說：「我自己也怕鬼！」柯孟融認為恐懼是鬼片及恐怖片的一切源頭，「鬼片賣弄的就是恐懼，而恐怖片的責任就是要找到大家都害怕的東西」，因此在《咒》當中加入了許多如蟑螂、毛毛蟲，連柯孟融都害怕的元素。

《咒》在台灣創下1.7億票房，創下台灣影史最恐怖電影的紀錄，而在上架Netflix後，更締造全球十大電影排行之一的佳績，寫下國片在Netflix全球排名的最佳紀錄。柯孟融在片中分享《咒》的創作歷程，也分享有位墨西哥網友私訊他，說看了此片已經好幾天沒有睡好。柯孟融說：「電影跟觀眾有互動並走進生活中、去影響到他，是身為作者最開心的地方。」

柯孟融片中也感性提到「我最害怕的就是會消失，可能是這樣才會選擇拍電影，因為以後死掉還有個東西留下」。他說這次拍攝讓我有機會再次直面自己，問問自己是誰。」 「其實很多話也是對自己說的。」他很感謝製作團隊精準準備訪題，讓他有機會被問「對」問題，而能夠不斷與自己對話，是相當寶貴的經驗。

搶先看到成品的柯孟融也給予團隊大力肯定，「這部紀錄片很有溫度，巧妙融合了恐怖與溫暖，我很喜歡這樣的反差感。」他期盼自己的作品也能一直保持多元的情感層次，讓觀眾在恐懼之外感受人性溫度。

本片導演黃靖閔表示，當初在構思這部紀錄片時，特別注重如何呈現柯孟融對作品堅定的創作意志與執著，「在田調過程中，柯孟融導演那種『非如此不可』的理念深深打動了我們。看似攝人心魄的恐怖背後竟是究極的愛，這個過程翻轉了原本對恐怖片的既定印象。」製作團隊希望透過回顧與再現的方式來呈現柯導不為人知的創作歷程，儘管紀錄片本身的恐怖程度不輸電影本身，實際上是想向觀眾分享這份「黑暗中的溫暖」。