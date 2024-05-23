國內兩大外送平台併購案，為市場投下震撼彈。立法委員張嘉郡23日質詢時指出，Uber Eats、Foodpanda合併後，消費者、餐廳、供應商都失去議價能力，恐變成「一家烤肉萬家哭」，呼籲公平會審議時應考量保障外送員的勞動權益、餐廳與供貨商的經營，也建議可比照美國訂出抽成上限等，否則吃虧的終究是消費者。

對此，公平會主委李鎂表示，此案會明顯改變市場結構，審查前會重新界定市場定義，考量外送員、餐廳、消費者的相關權益，衡量合併後是否有違反公平交易法規等，一定會審慎評估。

張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，根據資策會產業產業情報研究所（MIC）的調查報告，全台有79％使用過外送平台，這個合併案將影響消費市場上千萬人，衝擊15萬人的勞動市場與六成的餐飲業者。

張嘉郡指出，合併案審查的關鍵在於市佔率，公平會在14日時說兩大外送平台合併會有八成的市佔率，這資策會MIC的調查報告是民調並非調查市佔率，且參雜熟食市場、生鮮百貨市場，因此，推估Foodpand與Uber Eats的市占率絕對不只8成，甚至有可能超過9成。

張嘉郡表示，Uber Eats和FoodPanda一但合併，將衝擊台灣餐飲業，餐廳業者擔心抽成被漲價，外送員擔心被砍薪，消費者更是毫無議價能力，也失去選擇權，以前有個廣告台詞是「一家烤肉萬家香」，現在可能會變成「一家烤肉萬家哭」。

張嘉郡也表示，包括美國紐約、舊金山、芝加哥等城市，都已經開始對外送平台訂定抽成上限15％，並且法制化，台灣也可以考量。李鎂表示，是否專案立法還需要很多面向考量。

張嘉郡表示，期許公平會的裁決可以達到「店家有生意、消費者權益有保護、外送員薪水有保障、平台能維持營運」的多贏局面。