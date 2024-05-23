警方查獲陳姓嫌犯犯罪用噴漆1罐、液態硃砂1瓶及犯案時穿著衣物等證物。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市示範公墓裡的24個墓碑5月6日遭人噴漆，20日又遭人潑機油破壞，警方循線追查，鎖定陳姓男子涉嫌，昨天將他逮捕歸案。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

王惠慧翻攝

新竹市示範公墓裡的24個墓碑5月6日遭人噴漆，20日又遭人潑機油破壞，警方循線追查，鎖定陳姓男子涉嫌，昨天將他逮捕歸案。據了解，陳男疑似年輕時因曾發生車禍，事後產生幻聽幻覺，對鬼神之事有特別的想法，才會到公墓去噴漆、潑機油。

新竹市警一分局於5月6日接獲民眾報案，新竹市示範公墓有24個墓碑上遭人噴灑「X」紅色圖騰，後續5月20日同1處墓碑，再次遭不名人士潑灑機油蓄意破壞。

警方積極調閱該地周遭10處監視器仔細分析比對，發現有1名可疑男子多次進入示範公墓，並於犯案後騎乘機車離去，立即報請新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，經確認犯嫌身分為53歲陳姓男子。

警方立即向新竹地方法院聲請搜索票獲准，查獲犯罪用噴漆1罐、液態硃砂1瓶及犯案時穿著衣物等證物，並於昨日6時許拘提犯嫌到案說明，後續將依毀損罪、公然侮辱墳墓罪移送地檢署偵辦。

據了解，陳男平日以打零工為業，疑似是多年前曾經發生車禍，事後出現幻聽幻覺，對於鬼神之事也有自己獨特的想法，才會到公墓噴漆。