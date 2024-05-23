好市多部分分店停車場會收停車費，台中一名男子近日到好市多消費，繳停車費要離開，看到繳費機螢幕上顯示前車主，把車停在好市多11天，費用高達1萬元，使用優惠券折抵300元後，仍要繳9700元，讓他超級驚訝，將其PO上網，瞬間掀起討論度。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在北台中店購物完畢，到停車場的繳費機繳錢，看到螢幕上前車主的停留時間顯示為11天，停車費高達1萬元，雖然有300元優惠券可折抵，但應繳金額仍高達9700元，讓他看傻眼驚呼「第一次看到這麼高的停車費。」

一票會員見天價停車費雖感到震驚，但以11天收費9700元計算，1小時不到40元，夜間也沒有額外多收，算可以接受的範圍，但留言中也有人認為，就算把車停在路邊停車格11天，費用也不會飆到萬元。

好市多停車收費規定為前30分鐘免費，機車每小時50元、汽車每小時100元，超過30分鐘未滿1小時，以1小時計算，當日消費滿500元，最高優惠折抵3小時。