高雄左營分局啟文派出所外日前晚間出現一名詭異男子，突然伸手打開巡邏車車門，隨後向值班台看了一眼後關上，員警見狀將他帶進派出所了解動機，他僅透露「遭人跟蹤」，家屬接到通知趕抵後表示該男行徑不是第一次，只好在家屬同意、警方全程陪同下，將鍾男強制送醫。

警方表示，民眾擅開警車車門，恐違反社會秩序維護法第85條第1項「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，可處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰或其他相關刑法法令，警方將待鍾男出院後再通知到案說明，依法究辦。

左營分局啟文派出所警員薛智維於5月21日晚間10時，擔服值班勤務時聽到圍牆來賓提示音 ，經向門外檢視，發現63歲鍾男不明原因至派出所，擅自開啟當時臨停於門前的警備車車門，薛員見狀立即上前喝止，然鍾男佯裝無事，未坐進車内即關上車門企圖離去，薛員遂將鍾男帶進派出所，以瞭解緣由。

員警詢問時，鍾男卻是態度丕變，不僅說詞反覆還情緒欠穩，經員警通知家屬到場協助仍無法安撫，只好在家屬同意下，將鍾男強制送醫。