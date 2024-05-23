交通部公路局6月5日起將於機車駕照筆試中新增5題影片題，公路局表示，為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，新製作動畫影片22部，今日新鮮上架於「機車危險感知教育平台」。

公路局表示，為模擬實境影片較不易拍攝的情境，如平交道、隧道濃霧、違規及路面油漬等，今上架影片皆為動畫製作，題目除原有「危險感知」題目外，新增「行為判斷」、「風險問答」、及「複合」等不同題目型態各22題，提供民眾更多元的體驗。

另為加強機車騎士在非號誌化路口的路權判斷能力，特別製作8部有關「非號誌化路口讓車」的路權題目，提供自我檢視。想要檢視自身於路上騎車觀念是否正確，可至該平台「影片測驗」專區下「綜合測驗」中體驗，公路局溫馨提醒，記得要看完正解說明。

公路局提到，現行須完成5部危險感知影片體驗且答對4題以上，並觀看全部解析影片後，始得至監理服務網登錄體驗紀錄及預約機車考照的作法並未改變。這次新增動畫新型態題目，公路局提醒務必要注意每題開頭題目說明，相關題型測驗說明可至該平台「測驗說明」專區下閱讀，該專區並提供不同題型的影片說明及模擬測驗。

公路局提醒，於機車危險感知教育平台體驗影片後，務必要記得再觀看正解影片，正解影片除本題危險情境或行為判斷說明外，還有潛在危險提醒及所涉交通法規詳解，可提升自身防護力。