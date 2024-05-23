藝人張家瑋以全新造型回歸民視8點檔《愛的榮耀》，一身龐克髮妝展現高冷又有魅力的張元美。張家瑋表示，劇中角色張元美是被被媽媽雪英(李沛綾 飾演)利用後，將她放逐英國，頓時失去父愛跟母愛的她，在英國遊蕩、學龐克族的生活態度，個性敢作敢為，變成率性十足的幹練女生。

為了變身成龐克族，張家瑋說她還特別改變聲音表情，以前飾演千金女的嬌嗲口吻全刪除，也藉由聽搖滾音樂、看影集來找到角色定位。她說做角色功課的過程就很雀躍，因為演戲一直是她最拿手也最熱愛的，透過角色的多面向情緒呈現，讓她也能跟著紓壓。

張家瑋變身龐克女孩回歸。（民視提供）

她也很感謝造型團隊準備好多套龐克造型的衣服跟飾品，連妝髮也因為龐克造型縮短很多時間，因為以往演浪漫千金女時，光是頭髮上髮捲的時間就超過1小時，現在多了許多時間可以讀背劇本，且新造型也讓她覺得很新鮮，可以更快融入角色當中。

熱愛演藝工作的張家瑋表示，沒拍戲的日子，就是主持《綜藝大集合》還有上其他節目通告，跟演戲的工作模式完全不一樣，但也感謝上節目的經歷，讓她可以把遇到的人事物，帶進角色，變成演員演出時的情緒抽屜。