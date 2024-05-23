中國火箭軍展示大量明星裝備

隨著當今地緣政治氣候瞬息萬變，軍事技術不斷進步，飛彈成了現代戰爭的要角之一。台灣新任總統賴清德20日上台發表就職演說後，對岸23日便在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」大規模軍演。而在兩岸緊張持續升高的狀況下，不免令人好奇，解放軍庫存的一萬枚飛彈夠用嗎？

綜合外電報導，解放軍被公認為全球最大的軍事力量之一，擁有大批飛彈庫存。據可靠消息稱，解放軍目前擁有約1萬枚飛彈，數量驚人，涵蓋陸基、海基和空射等多種類型。而這數字不僅意味著龐大的數量，還凸顯出中方在飛彈技術上的強大實力。

從彈道飛彈、巡弋飛彈到反艦飛彈，這些武器有多種用途，顯示北京長期致力推進軍事技術。在現今複雜多變的國際情勢下，強大的飛彈力量不僅能威懾潛在對手，還能維護國家主權和領土完整。這在台海和南海等區域熱點尤其重要，而解放軍的飛彈儲備為維護國家利益提供了重要支持。

分析指出，雖然解放軍有上萬枚飛彈，但至關重要的問題在於：這些飛彈真的夠用嗎？雖然數量很重要，但評估它們的品質和戰略應用也同樣重要。要是飛彈缺乏實戰所需的精準度和戰力，那再多也沒有什麼意義。

而美國《原子科學家公報》（Bulletin of Atomic Scientists）在2024年核筆記本（2024 Nuclear Notebook）中估計，這些飛彈中，約有500枚核彈頭，而中方還在生產更多核彈頭，以裝備未來的平台。在9個核武國家中，中國公認是目前擁有成長最快核武庫的國家之一。

分析指出，中國正致力實現軍事現代化的目標，到2030年時，中方預計將擁有超過1000枚可使用的核武，其中許多可能「部署在更高的戰備水平」。如果中國繼續以 2022 年預計的速度進行核擴張，到 2035 年解放軍基本完成現代化時，中國可能會擁有約1,500 枚彈頭庫存。由於中方軍事不透明的本質，任何核武庫存增加，都會引發嚴重關切。

另一方面，中國也將部隊結構從第二砲兵（SAF）升級為中國人民解放軍火箭軍（PLARF），並砸下重金，除了加強井基洲際彈道飛彈外，還增加了更有生存能力的機動運載系統

而2018年射程達4,000公里，能搭載1,200-1,800公斤核彈頭或傳統彈頭的東風-26洲際彈道飛彈服役，讓中國軍火庫大升級，得以直接打擊關島，或瞄準海上軍艦。

目前中國約有約350枚洲際彈道飛彈，有消息人士透露，中方正在研製東風-27遠程彈道飛彈。而這種種發展都顯示，解放軍空軍不僅是關鍵軍力的「提供者」，也已成為北京的「潛在強制影響力來源」，也是中國大國地位的明顯象徵。