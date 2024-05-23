犯下中捷持刀隨機砍人案的20歲洪姓男子，檢警在案發後前往洪男為在高雄租屋處搜索，未發現可疑證物，昨晚（21日）檢方複訊後，認洪男涉犯5年以上重罪，且有反覆實行犯罪之虞，向法院聲押獲准，洪男在今晨進入台中看守所，但入所時情緒突然又不穩定，除了講話大聲，對管理員要求也提出質疑，但最後仍遵照指示完成，所方安排收入3人房。

台中地院法官，昨晚針對洪男犯下中捷隨機砍人案開羈押庭，近深夜12點做出裁定，認洪男所涉為殺人未遂罪，犯罪嫌疑重大，且為最輕本刑5年以上之重罪，有逃亡之虞，另洪男在犯案過程中隨機殺人行為，亦有反覆實行犯罪之虞，對社會治安危害甚巨，依法裁定羈押。

法官考量洪男無串證之虞，未裁定禁見，並在今晨12點多載往台中看守所羈押，不過洪男入所時，情緒開始出現較大起伏，除了放大音量說話外，執行入所檢查時，也對於管理人員指示，深感質疑，出現不配合狀況。

所方研判，有些新收人犯因一時無法適應環境，都會類似出現講話大聲、不配合規定情況，經管理人員輔導後，收容人就能逐漸適應，因洪男行為並非重大違規，因此做完入所檢查後，將他暫時安排小房，與2名收容人同住一室。

中所表示，上午洪男看起來悶悶不樂，但情緒已經穩定，考量他精神狀況不佳，情況特殊，管理人員在巡視時會特別注意其狀況，另外洪男有服用精神藥物需求，所方將依據相關規定辦理。