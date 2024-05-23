創意無極限，一名網友表示，最近買大茗本位製茶堂的飲料，發現飲料杯被陽光照射後會長出蘋果，變成茂密的蘋果樹，神奇畫面吸引4.1萬人按讚，不少人留言表示「想買來喝看看！」而業者也表示，為了增添樂趣，他們推出蘋果日光變色杯，只要杯子被陽光照到，杯身就會出現粉紅色的蘋果。

一名網友在Threads上分享了一段短片，展示他買的大茗本位製茶堂的飲料杯長出蘋果；原PO將飲料拿在手上，走到戶外後，杯上的蘋果樹枝幹竟然長出一顆顆粉紅色蘋果，看起來非常精緻。

這段影片吸引4.1萬人觀看和按讚，引起網友熱烈討論，「長知識了」、「這款飲料杯也太帥了」、「立刻想買一杯來看看」、「第一次知道，這好神奇」。

大茗本位製茶堂的粉絲專頁曾分享，他們希望紙杯不只是裝飲料的器皿，透過小巧思，為枯燥的生活增添樂趣。因此推出蘋果日光變色杯，只要被太陽照到，杯子上的樹枝上就會長出小蘋果。