國發會今在行政院會就當前經濟情勢與對策提出報告，國發會預估，2024年經濟成長率預估介於3.33％至3.46％，優於去年的1.31％，將力拚達到3.5％以上，但仍會受到地緣政治、主要國家降息時程、中國經濟前景、美中角力等狀況影響。

國發會指出，商品出口方面，隨AI等新興技術應用商機活絡，出口金額已連續6個月正成長，但傳統產業外銷仍未完全復甦，政府將透過續保優勢產品競爭力、促進出口產品多元化及強化市場拓銷能量等作為，達成擴大優勢、強化競爭、壯大臺灣供應鏈目標。

針對國內投資方面，受到美中競爭等地緣政治紛擾影響，部分傳產業者資本支出仍較審慎，政府將積極擴充國內整體投資動能，包括：推動「人工智慧之島」，發展五大信賴產業，並投資前瞻、航太、海洋等多元領域，以維持科技領先優勢；另一方面，驅動數位及淨零雙軸轉型經濟模式，促進傳產業轉型等；此外，政府也將持續優化國內投資環境，並也會提升公共建設執行率。

在民間消費方面，目前內需餐飲零售業持續暢旺、股市交易熱絡等，政府除將積極改善物價、房價、貧富差距等問題，並也強化食品、道路、校園安全與社會安全網等保障，同時幫助家庭照顧者減輕負擔，以讓人民獲得照顧及保障；其次，落實疫後提振觀光相關措施，並啟動4月3日花蓮震後觀光振興花蓮方案，以活絡國內旅遊內需市場；此外，持續落實減輕民眾交通、居住、就學負擔等既有政策等。

在物價方面，國內外主要機構預測今年臺灣消費者物價指數（CPI）年增率約2％，政府將持續推動多元穩定物價措施，包括：延長減徵重要關鍵原物料稅負至今年6月底等，並穩定國內能源價格，同時透過跨部會「物價聯合稽查小組」嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等，力求國內物價穩定。

國發會指出，為確保今年經濟成長動能，行政團隊除將落實既有經濟、社會及各項基礎建設等推展，並也將致力推動「國家希望工程」藍圖，實現創新繁榮台灣之願景，達成賴清德總統於就職演說所期許，打造台灣成為「經濟日不落國」。