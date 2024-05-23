香港創作才子Tyson Yoshi在文化大學《2024年慶祭校園演唱會》壓軸演唱，不僅誠意滿滿，超熱情唱滿整整20分鐘，掀起演唱會最高潮，更在台上脫去外套秀出健身有成的好身材。同場還有李浩瑋(Howard Lee)、HowZ等新生代創作歌手，與文化畢業校友派翠克(Patrick)主持。

贊助單位永慶房屋也現身力挺，連續兩年以產學合作支持文化大學大眾傳播學系獨立籌辦演唱會。迎接畢業季，更提供「保障前12個月每月5萬元」高薪就業機會，支持新鮮人就業沒煩惱。

產學創新合作支持青年人才培育，文化大學公共事務室主任唐淑珍(左一)、新聞暨傳播學院院長郭文平(左二)、大眾傳播學系系主任王台瑞(右一)與永慶房屋人資部協理塗振宏(右二)共同見證。圖文化大學提供

2024年《慶祭》演唱會由文化大學大眾傳播學系老師李貞怡統籌，帶領大傳系學生協力完成。李貞怡表示，演唱會以「慶祝青春的祭典」為核心，關注時下年輕人的所思所想，受邀演出陣容都是實力與人氣兼具的創作型歌手，代表Z世代唱出自己的歌！

演唱會除了有文化學生組成獨立樂團「悖論式」開場演出，還有女團「T.O.Y」帶來超燃表演。「饒舌暖男」HowZ登台後更一連帶來《Butter》等多首歌曲，展現輕柔深情的獨特嗓音。李浩瑋(Howard Lee)甫登場更點燃尖叫聲，在演唱《Crush On》時吸引全場大合唱，讓歌迷超感動。

饒舌暖男HowZ帶來《Butter》等多首曲目。圖/文化大學提供

李浩瑋演唱《Crush On》等曲目帶動全場大合唱。圖/文化大學提供

產學合作育才 永慶房屋更提供高薪職缺

本次《慶祭》演唱會為文化大學第二年攜手永慶房屋舉辦，不只卡司更強大，規模與設備也全面升級，提供學生更扎實的訓練。文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平分享，《慶祭》不僅由大傳系師生獨力完成，提供學生更扎實的實務訓練；採用的多功能體育館也擁有先進設備，可提供大型活動或體育競賽舉行。非常感謝永慶房屋的支持，讓產學合作的形式更加創新與多元，期待雙方未來繼續合作，作育英才！

永慶房屋人資部協理塗振宏也認同，青年人才養成並非一蹴可幾，透過產學合作投入資源，創造舞台讓學生發揮所學，探索職能所長，「先投資再訓練」、「讓你的特質更有價值」更是永慶重要的人資精神。

為了提供青年就業適才適所發展，永慶房屋保障業務新人「前12個月每月5萬元」收入保障，不限科系、不須相關經驗，從基礎開始育成專業，只要有衝勁肯學習就是永慶要的人才。

《2024年慶祭校園演唱會》自5/21下午三點登場，先有好康園遊會，邀請手作飾品、潮流服飾等攤販與學生同樂，接著才是藝人歌手演出。根據大傳系統計，約有近2千人次湧入、參加此次的演唱會，其中也有許多校外生。學生分享：「很認同演唱會的理念，有時候年輕人只是缺少資源與機會，有就可以表現得很好」、「很多近期很紅的歌手，完全是夢幻卡司」、「高底薪高獎金，我也要與永慶一起炸裂發展」、「期待永慶與文化繼續合作」。

《慶祭》校園演唱會由文化大學大眾傳播學系師生一手包辦，創新產學合作的最佳模範。圖/文化大學提供