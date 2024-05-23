氣候變遷造與全球暖化帶來的負面影響極大，促使全球落實環境保護，涵蓋範圍廣泛又多樣，包含減碳措施、減少一次性塑料使用、保護生物多樣性等等，尤其「保護生物多樣性」當務之急，為避免生物迅速滅絕，共有9大保護計畫。

1、 建立及管理保護區

為了保護關鍵生態系統及瀕危物種的棲息地，多國紛紛建立國家公園、野生動物保護區及自然保護區。

2、 恢復棲息地

許多生態環境遭到人為破壞，因此重建森林、恢復濕地及珊瑚礁修復等，恢復原有的生態功能及多樣性。

3、 反盜獵及反非法貿易措施

打擊不肖人士的非法獵捕，加強法律與執法力度，同時推動社區參與，並且提供替代生計，減少對野生動物的依賴。

4、 生物多樣性的研究及監測

目的為更好地了解物種與生態系統的現狀，並制定科學保護策略。

5、 社區參與及教育

透過社區參與及教育，可以提高民眾對生物多樣性之重要性的認識，像是社區森林管理、生態旅遊，可同時保護環境與促進經濟發展，達到雙贏局面。

6、 國際協定合作

參與「生物多樣性公約」（CBD）等支持國際生物多樣性的保護協定，進而推動跨國合作保護跨境生態系統及遷徙物種。

7、 瀕危物種保護計畫

針對瀕危物種制定保護計畫，例如野外放歸、圈養繁殖及基因庫保護等，確保這些物種得以繁衍。

8、 推動企業及市場機制

推動企業履行環保責任，倡導可持續生產和消費模式。引入市場機制，如碳交易和生態補償，以促進生態保護。

9、 可持續發展及土地利用政策

為了減少對自然生態系統的破壞，制定、實施可持續的土地利用和農業政策。

落實以上提及的計畫，需要政府、非政府組織、社區和個人共同努力，才能有效保護生物多樣性，並維持地球生態系統的健康。