台中捷運發生隨機砍人、基隆逃犯逃亡數日，桃園市議員凌濤在臉書發文，指網友到廢死聯盟洗版，表示「中捷、基隆逃犯這麼重大且跟民眾重要相關的事不關心，只會去立院那鬧，到底是不是人民團體？整天想推動廢死那配套在哪？」

凌濤說，廢死聯盟根本就是綠營側翼，這麼多重大刑案不表態，在立院外反國會改革？而自稱社會改革的廢死聯盟真的不演了，趕快分享圖文，做好綠營側翼的角色，配合民進黨發動反改革抗爭，是不是根本是為了轉移廢死焦點？

凌濤質疑，台灣的民主沒什麼天崩地裂的事，但台灣的社會安全網、能源用電量能、高漲的電價、未達共識堅持不執行死刑、甚至嘗試廢死的民進黨執政團隊，才是真正讓台灣民主陷於險境的大麻煩。

凌濤又說，為何真正沈默多數的台灣社會沒有站出來支持這次的抗爭？因為這十年，大家看穿了這些側翼的嘴臉，特別是上次的學運領導階層，不是封官加爵、就是荒腔走板吸毒被判刑、涉入各項案件。台灣人，你還要容忍嗎？