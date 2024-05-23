台南市立安南醫院副院長蘇冠賓（左）與光田綜合醫院神經科部長楊鈞百教授（右）聯手發表Omega-3脂肪酸預防陣發性偏頭痛發作成果。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

偏頭痛影響全球數億人的工作與生活品質，台南市立安南醫院副院長蘇冠賓與光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百合組研究團隊，經過2年多研究，顯示魚油中的多元不飽和脂肪酸（Omega-3）中的EPA（二十碳五烯酸）對預防陣發性偏頭痛效果顯著，為患者帶來新保健福音。

偏頭痛是種常見神經系統疾病，嚴重甚至導致憂鬱、失能與殘疾。現有藥物對預防與治療效果有限，研究精神科的蘇俊賓與研究神經科的楊鈞百合組團隊，將70名患者分成實驗組與對照組。

實驗組患者每天給予2克魚油，其中含有1.8克EPA，對照組只給安慰劑（每天2克大豆油），評估其偏頭痛頻率和嚴重度、使用急性頭痛藥物天數、憂鬱、焦慮、睡眠品質，和整體生活品質等指標。

經過12周後，實驗組患者在減少每月偏頭痛發作天數、改善頭痛嚴重度、減少急性頭痛藥物使用天數、降低失能程度、緩解焦慮和憂鬱症狀，以及提高生活品質等指標，全都優於安慰劑組。副作用則與安慰劑組相當。這項研究全文發表在國際權威期刊《大腦，行為和免疫》中。

楊鈞百表示，偏頭痛根據發作頻率，可分為陣發性偏頭痛和慢性偏頭痛，陣發性每月發作天數少於15天，慢性每月發作至少15天，其中8天符合偏頭痛診斷標準。

蘇冠賓率領的研究團隊表示，多項臨床試驗與研究，發現Omega-3 成分中的EPA除了具有抗發炎、抗氧化、調節神經傳遞物質等多種功效，對憂鬱症、疼痛、心臟血管疾病和神經退化性疾病等病症，還具有安全性高的保健功效，就是對陣發性偏頭痛的臨床療效仍欠缺強而有力的證據。

蘇冠賓指出，Omega-3是一種安全有效的天然營養素，患者可安心攝取。這項研究不僅為偏頭痛的預防和治療提供了新選擇，也在治療偏頭痛和其他神經或精神相關疾病領域中，奠定研究基礎。