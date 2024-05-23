國會改革法案議題延燒地方，國民黨高市議會黨團23日舉辦記者會怒轟民進黨用暴力阻礙國會改革，並強調這次國民黨團推出的國會改革方案就是民進黨10年前提出的版本，根本是為了反對而反對，綠營瘋起來連以前的自己都反對。對此，高雄市長陳其邁認為，當年連署版本跟現在國民黨版本對於國會調查權的規範範圍不同、程序不同。

高市議會國民黨團總召黃香菽表示，看到民進黨用暴力杯葛國會改革，令人失望，民進黨過去主張國會改革，如今的民進黨卻用暴力手段阻礙國會改革，甚至不惜為了幫政府迴避國會監督，利用暴力杯葛進行「反改革」，民進黨的國會改革論述禁不起檢驗，根本是為了反對而對。

國民黨籍高市議員陳麗娜質疑，民進黨不敢面對新民意又經不起民意的檢視，國民黨團所推出的國會改革方案就是民進黨2014年的版本，怎麼10年過去，這個版本就變成違法違憲？民進黨是忘記了還是害怕想起來？

「民進黨瘋起來連自己都反對！」國民黨籍高市議員白喬茵表示，國民黨這次推行的國會改革法案，就是10年前立法院民進黨團所提出的國會改革版本，不懂為何今天的民進黨要反對昨天的民進黨，希望民進黨可以清楚明白向大眾說明昨天的自己其實也提出過相同的法案。

國民黨籍高市議員李雅靜指出，過去幾屆的立法院，行政官員無故缺席、蓄意不提供資料、甚至公然說謊、向立委反質詢甚至是惡意質詢，這不僅造成行政、立法兩權的失能，更是讓台灣民主蒙羞的鐵證。蔡英文前總統在2016年競選總統的政見，國會改革就有「建立聽證調查制度」，而現任總統賴清德擔任立委時，也曾連署支持國情報告制度化和聽證調閱權，甚至民進黨總召柯建銘更曾於2014年要求前總統馬英九到國會備詢，但民進黨怎麼現在又都不願意了呢？

對此，陳其邁回應，當年版本提案是依循大法官會議585號解釋文，符合程序性規定，調查權和聽證權都在此架構下規範，而國民黨版本不但立法院調查權未排除憲法保障的獨立機關及行政特權，相關罰則還涉及刑法，已違反585號解釋意旨。他認為，法案涉及行政、立法、司法三權及民眾權益的互動，應在符合憲政秩序的前提下，經過公開且充分的討論，才能符合程序正義並獲得民眾的支持。

陳其邁認為，今日國民黨版的爭議點在於沒有在委員會中進行實質討論，在這麼短的時間內修改五個法，不僅沒有程序正義沒有，也沒有社會溝通。他強調，當年民進黨連署版本跟現在國民黨版本，對於國會調查權的規範範圍不同、程序不同，他贊成國會推動改革，也支持聽證權、調查權的法制化，但不贊成藍白此次有違憲之虞的立院擴權。