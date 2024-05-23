立法院明日將續審國會改革法案，可能爆發更激烈衝突。行政院發言人陳世凱今重申，行政院、立法院間誠意要互相包容、溝通要互相尊重，希望立法院注意民眾聲音，行政院是憲政機關，一定會在憲法架構下，依法行政，呼籲立法院對法案審議程序可以理性進行，讓最近紛爭能得到最和諧妥適結果。

陳世凱表示，行政院長卓榮泰在院會有提示，立法院近日發生很多事，各位首長對於立委垂詢，用專業、信念清楚講出論述，立法院是國會是民意，必須秉持誠意溝通、人民優先，展現互相包容、尊重精神，彼此朝向合作共榮大時代。

對於立法院爭議，陳世凱說，卓昨日拜訪立法院長韓國瑜時有提示，韓有責任保護院內委員安全，卓院長當然有責任保護所有閣員權益和在立院安全，政院向來尊重立院程序，但有注意到社會對於立院法案內容感覺到焦慮，重申行政院、立法院間誠意要互相包容、溝通要互相尊重。

至於是否對國會改革法案提出覆議，陳世凱稱，法案還未收到，政院收到法案後會詳細研究內容，必要時依據憲法行政程序，作出妥適的因應。