南韓女星李瑜美憑藉演出影集《魷魚遊戲》、《殭屍校園》走紅，之後更擔綱《大力女子姜南順》女主角，展現出有別於過往的可愛俏皮形象，深獲觀眾喜愛。23日她在社群更新一系列台灣旅遊照，讓粉絲開心直呼「居然來了」！

從李瑜美分享的照片中可見，她穿著黑色皮衣外套搭配短裙，臉上完全無口罩、帽子等遮掩，自由穿梭在台灣的巷弄內，其中一張她還嘟著嘴與蛋餅合照。

李瑜美在社群曬出一系列在台旅遊的美照。（圖／李瑜美IG）

李瑜美嘟嘴準備開吃蛋餅的模樣超可愛。（圖／李瑜美IG）

相片曝光後，熟悉的繁體字招牌與紅綠燈，讓台灣粉絲看了相當興奮「居然來台灣了」、「看到甜不辣還有肉圓就知道來台灣了」、「想要巧遇」、「oh my god是來玩的嗎」；此外，有眼尖網友看出拍照地點是在善導站附近。不過因為照片中李瑜美穿著長袖，因此猜測不是近期的旅遊照。

其實李瑜美2023年5月曾為工作來過台灣，當時受訪時她表示，自己來之前有做功課，在得知台灣夜市非常有名後，她也坦言想去逛逛；不過因為行程繁忙，當時她未能在台久留，如今再度訪台，立即便引發討論。