苗栗縣議會第3次定期會總質詢首日，由縣議員蕭詠萱替教師請命增加不休假加班費日數。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第3次定期會總質詢首日，縣議員陳永賢關心大矽谷計畫水電問題。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第3次定期會總質詢首日，縣長鍾東錦允諾從今年起增加教師不休假加班費日數至每年15天。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第20屆第3次定期會總質詢，23日正式開始，首日總質詢由縣議員陳永賢與蕭詠萱聯合質詢。陳永賢特別關心苗栗縣爭取大矽谷計畫，水電問題是否足夠？預定的天花湖水庫能否加速推動？蕭詠萱則為教師請命，希望縣府能提高不休假加班日數，縣長鍾東錦允諾加快爭取中央徵收天花湖用地，並承諾從明年起增加教師不休假加班日數至每年15天。

苗栗縣議會第3次定期會總質詢首日，由目前全議會最年輕的縣議員蕭詠萱，與歷任過頭份鎮長、多屆縣議員的陳永賢，聯手聯合質詢，陳永賢的年齡資歷輩分，足夠為蕭詠萱的父執輩，老青輩縣議員聯合質詢象徵苗栗縣議會傳承深意。

蕭詠萱首先質詢水利處長楊明鐃，飼養寵物已成一項趨勢，但苗栗縣一直缺乏適當的場所可以讓毛小孩活動，苗栗縣現有的公園設施往往無法滿足實際需求，設置寵物公園已成了民眾期待的建設，他建議可以借鏡頭份市東興河濱公園的做法，在苗栗縣內多多增設骹物友善空間。

蕭詠萱接著質詢教育處是否可利用閒置公共空間增設直排輪及滑板運動空間，例如快速道路或是高架橋下空間，就近提供社區民眾運動場所。另外，苗栗縣目前的羽球館非常少，喜愛打羽球的鄉親只能遠赴隔壁縣市，縣府應該提供更捷的體育設施。

蕭詠萱並替教師請命，有許多老師都需身兼學校行政職務，往往要停休來完成公事業務，目前苗栗縣不休假加班費只有10天，其他許多縣市每年都可報到20天的不休假加班費，苗栗縣是否可以提高不休假加班費天數？

苗栗縣長鍾東錦回詢時表示，他對兼任學校行政業務的老師非常感謝，所以他承諾從今年開始，將教師兼任行政業務不休假加班費日數，由現行的每年10天提高到15天，希望能讓教師承辦行政工作時少去許多後顧之憂。

陳永賢總質詢一開始就關心苗栗縣入選大矽谷計畫，頭份市的科學園區用地應該好好規劃使用，而大矽谷計畫中水與電是否準備足夠？預定興建的天花湖水庫是否能順利推動？鍾東錦表示，縣府上下全力爭取中央大矽谷計畫，先前他曾詢問台電苗栗營業處，營業處保證電力供應絕無問題。至於天花湖興建，去年他曾經到天花湖預定地的飛鳳村參加年終晚會，全村長輩現在都已改變當年反對的態度，紛紛催促他趕緊爭取中央辦理用地土地徵收事宜，他將會積極建議中央，提早辦理徵收，以安定當地長輩村民的心。