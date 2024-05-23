台股今（23）日早盤一度漲逾百點，最高約來到21668.84點再創新高，終場漲勢收斂小漲55.6點，收21607.43點，成交量5098億元。值得關注的是，大陸今天宣布於台海周邊進行軍演，衝擊觀光、航空股、營建股走勢疲軟。

賴清德總統520發表就職演說，首次從《憲法》條文推演出中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」，大陸今天宣布展開「聯合利劍-2024A」聯合演習，加強力道對台灣軍事恐嚇，衝擊相關類股重挫。

旅行社五福（2745）重挫逾9%逼近跌停，山富下跌6.5%，雄獅跌4.4%，航空股華航跌逾1%，營建股超過10檔下跌逾半根停板，包括長虹、永信建、國統、龍邦均下跌逾5%。

網友看法兩極，有人擔憂表示「這只是剛開始」、「兩岸這種情況，現在根本不是買點」；但也有網友認為「長線噴爆，四年一次考古題」、「營建只是暫時休息，各種炒房政策加持，可以無腦多」。

Yahoo財經報導，資深證券分析師許博傑受訪指出，大陸軍演很明顯是針對新政府，觀光、航空族群短線不會好，但中長線多頭趨勢並沒有改變，現在可視為是逢低撿便宜的時機。

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