大陸海警船今（23）日上午以編隊方式航入馬祖東引、烏坵等離島水域，海巡署全程實施岸海監控，並調度巡防艇蒐證驅離，4艘海警船航入時間約1小時後離去。對於海警船臨近離島水域，馬祖陳姓漁民說「肯定會很擔心」，畢竟會擔心對方登檢漁船，唯一的好處是海警船能制約大陸漁船，讓他們不會太接近我國水域。

陳姓漁民表示，大陸海警船靠近我國水域，會影響到當地漁民作業，有時因潮汐關係，網具會漂到外海，為了找網具，漁船通常會往外開，得擔心大陸海警船登檢。漁民一面捕魚，還要時時注意海警船是否會登檢，搞得大家都很緊張，一旦被對方登檢則會非常麻煩。

陳姓漁民說，自從金門事件後，兩岸關係緊張，希望能維持正常生活，雙方互不干擾。由於馬祖靠近大陸，大陸漁船有時會到附近作業，唯一的好處是海警船限制大陸漁船，讓他們不敢靠太近及越界。

海巡署指出，大陸海警船舷號「14607」及「14509」等2船在今上午7時48分，編隊航入馬祖東引限制水域，外側另有1艘中國海警船「14517」策應，海巡署全程監控並派出 PP-3586、PP-3571、PP-10037艇蒐證、示警驅離，2艘海警船在8時53分航離。

海巡署表示，相同時間，在另一離島烏坵偵獲大陸海警船「14606」、「14506」等2艘航入限制水域，外側則有海警「14502」，海巡署自金門、台中分別派出PP-10039、PP-10035 艇前往對應。海警船隊約在8時45分航出烏坵水域。

海巡署說明，人民解放軍東部戰區23日宣布，將在台灣周邊執行「聯合利劍-2024A」演習，海巡署已於第一時間掌握相關資訊，完成海上部署，協同國防部運用聯合情監偵手段，掌握周邊海域目標動態，持續保持高度警覺、嚴密監控。

海巡署說，大陸海警船5月間已經7次刻意編隊航入我國離島水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求大陸自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。