立法院朝野近期為國會改革法案，多次爆發激烈對抗，21日院外還聚集近萬人表達訴求。而明（24）日院會將續審剩餘條文，媒體人平秀琳預言，明日場外將會集結更多群眾，但法案通過的關鍵還是在議場內「票多的贏，票少的輸」；媒體人康仁俊指出，民進黨立委是否激烈武鬥抗爭，將影響場外人數，若議場內足夠激烈，不排除12點散會後仍會有群眾堵住立法院出入口。

立法院21日院會審查國會改革法案，民團號召民眾在場外青島東路集結，號稱有上萬人到場，不過24日院會將續審法案，民團已經表態將再次集結。政論節目《57爆新聞》昨也分析到本周五院會場內外情況，主持人徐俊相懷疑，週五隔天不需上班，恐怕場外集結的人數，會比禮拜二更多。

同台的媒體人平秀琳預言，星期五的人一定會比星期二更多，因為星期二之後，民進黨跟綠營側翼感到士氣大振，隔天要上班、下大雨的情況下，還能號召這麼多人，禮拜五一定大有可為，所以各路民進黨支持者、網軍一定會大規模動員，人一定會更多。

但平秀琳指出，不管院外的人數再多，院會裡面的議事程序是正規武器的作戰，就是數人頭，票多的贏、票少的輸，只要按照議事規則推進，外面有再多人上街頭，都臨危不亂。

媒體人康仁俊也分析，先前兩次群眾都是集結到12點院會散會就解散，週五的狀況要看民進黨在立法院裡面議事抗爭的強度，以及朝野協商的狀況。

康仁俊指出，民進黨17日武鬥、21日改用文鬥表達訴求，那24日若還是用文鬥阻止三讀，到最後遵守少數服從多數，沒有繼續抗爭的話，即使有民眾集結，可能也不會有拖過夜的狀況。

康仁俊認為，若是民進黨強烈抗爭，不排除散會後民眾繼續集結在院會周邊，甚至包圍出入口把立委困在院區內；但若群眾仍只是集結在青島東路、中山南路，讓立委能離開，那情況就會相對好控制。