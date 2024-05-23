彰化縣大村國中自行車隊成軍不到2年，在全國賽中交出亮眼成績，拿下4銀3銅，校方頒發獎牌感謝美利達等13家贊助廠商。（葉靜美攝）

彰化縣大村國中自行車隊在2年前成軍，才成立不到2年的車隊即在全國賽中交出亮眼成績，拿下4銀3銅，學校自由車隊訓練除獲校方及縣府大力支持，也獲得包括彰化在地自行車大廠美利達等13家廠商贊助，總計金額高達320萬元，校方在今日頒獎感謝。

大村國中在2022年8月獲彰化縣政府支持，在體育班設置自由車項目，成立自行車隊，去年即在全國少年自由車場地錦標賽中奪得4銀1銅的優秀成績，今年在全中運獲得2銅，前8名有15項，2年不到的時間，學生的優異表現，即創造出彰化縣自由車隊「騎蹟」。

2年來校隊也獲得縣內外13家企業贊助，包括美利達捐贈訓練用及碳纖維競賽用車、正新橡膠贈訓練用及競賽用車胎等學校自由車隊訓練及競賽設備、人身部品裝備，甚至包括學生的保險等，總金額近320萬元，校方特別在今日頒發獎牌感謝廠商。

副縣長林田富與會感謝13家企業對學校自行車隊的贊助，他也說，縣府很重視運動，在運動方面投入很多，去年彰化在運動i台灣2.0評鑑中獲得特優，今年獲教育部2800萬元獎金，今年規畫在全縣26鄉鎮辦理1800場次的各項運動。

大村國中校長表示，自己國中時代，當時彰化自行車在全中運中成績不凡，時隔40年，彰化自行車產業逢勃發展，但彰化卻沒有選手參加自行車比賽，相當可惜；大村國中自行車隊從最開始的腳踏車到整個訓練用品，獲13家廠商贊助，其中有6家是彰化在地企業，成軍僅2年能在全國比賽中拿下好成績，相當不容易。美利達總經理曾上原代表廠商致詞時，也鼓勵同學們能保持這個能量，持續前進。

目前就讀2年級的游佩璇，參加自行車隊約1年半，今年在全中運競輪及2公里賽中，就交出好成績，拿下2面銅牌，她說，比賽前幾個月開始加大訓練強度，但想著要在比賽中拚得獎牌，因此咬牙更努力堅持練習，對於第一次得牌，還是在全國賽事中獲得好成績，感到很開心，明年希望再突破，在比賽中拿下更好的成績。