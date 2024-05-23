苗栗縣22歲鍾姓男子，在火車站見頗具姿色黃姓妙齡女走進女廁，竟尾隨進入，連續2次以手機偷拍黃女如廁影片，黃女發現出聲喝斥，鍾男緊急逃離現場，並將偷拍影片刪除，法官審理，雖然偷拍影片已遭刪除，但依據廁所外監視器畫面佐證，讓鍾男俯首認罪，依妨害祕密判有期徒刑2月。

檢方起訴指出，從事布料業務員的鍾男，2023年7月31日上午10時許，載台中市台鐵頭家厝車站，見黃姓女子進入女廁，竟基於無故以錄影竊錄他人身體隱私部位之犯意，以其所有Iphone 11手機，伸入廁所隔間門板上方，由上往下偷拍，接續竊錄黃女如廁畫面2次，經黃女發現出聲怒斥，鍾男迅速逃離現場，並刪除攝錄影像，經警員調閱廁所外監視畫面佐證，依妨害祕密罪提起公訴。

法官認為，鍾男僅為滿足其個人私慾，即率爾為竊錄犯行，顯然欠缺對他人隱私權尊重觀念，所為實屬不該，然鍾男基於單一犯意，於密切接近時間、相同地點接續竊錄行為，係侵害相同法益，應視為數個舉動之接續施行，僅論以1罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

針對犯案手機部分，法官認為，無其他證據顯示竊錄影像仍存在手機內，故難認係本案竊錄內容之附著物或物品，不過手機為偷拍犯行所用之物，宣告沒收。仍可上訴。