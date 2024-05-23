大陸東部戰區宣布，今（23）日上午7時45分開始在台灣周邊，開展「聯合利劍-2024A」環台演習，引起全台關注。對此，前立委郭正亮認為，與2022年環台軍演相比，這次共軍的部署更為全面，他並研判，共軍的策略是要「漸進封鎖，漸進麻痺」。

大陸東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

「這個當然只是A，我認為今年至少會有3次（對台軍事演習）」，郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次軍演與2022年時任美國眾議院議長裴洛西之後那次相比，距離台灣更近、部署也更全面，他研判，共軍的策略是要「漸進封鎖，漸進麻痺」。

首先針對「漸進麻痺」，郭正亮解釋，共軍就作戰位置距離台灣越來越近，此外，他們其實有鎖定目標做打擊，只是沒發射彈藥，但台灣人並沒有感覺，而這就叫「漸進麻痺」，萬一有天共軍在作戰位置突然開始軍事行動，「你根本連躲都躲不掉」。

至於「漸進封鎖」，郭正亮認為這有兩個意義，首先是抓住要能源封鎖的位置，他指出，大陸若要實施對台封鎖，會想辦法讓台灣無法獲得天然氣，並讓周邊國家適應、並繞開台灣周遭航線，「用最小包圍圈，達成能源封鎖目的」。此外，共軍在東部和南部也縮小包圍圈，郭正亮研判，這是在警告南部的綠營，別以為自己逃得走，「這叫做能源、逃走路線的封鎖」。