金馬影后舒淇近來受邀飛往羅馬，出席義大利珠寶品牌寶格麗（BULGARI）140周年慶祝活動。同場大牌雲集，還包括了大陸女星劉亦菲、好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）等人。不過當眾女星坐成一排合影時，舒淇旁邊的日本女星森星卻像是刻意擠過來，讓舒淇表情有點尷尬，最後縮到肩膀隆起讓森星搶位，也使關鍵字「舒淇被擠到聳肩」上了熱搜。

據港媒報導，舒淇20日以品牌大使身分到羅馬出席時尚活動，現場星光熠熠、閃光燈不斷。當時舒淇是坐在劉亦菲和日本女星森星中間，但見現場攝影師狂拍，森星身體重心先是悄悄往左移，接著鬆開肩膀微微頂了過去，卡位成功。舒淇此時表情起了變化，看似有點無奈。

眼見森星擠過來，舒淇到最後只能雙肩聳起並將兩隻手交叉在腿上，整個人看似縮了起來，靠向後方。而在戶外與寶格麗全球總裁Jean-Christoph Babin合影時，森星也卡到貼在總裁身側，舒淇則被擠到最右邊。網友見此表示：「舒淇是全球代言人，森星只是品牌大使」、「不爭不搶舒淇依然有今天的地位，人的位置並不是擠來的」、「挺喜歡舒淇的，但她就是這個性格啦，並不是所有女明星都要成為女皇的，縮一縮也沒關係，她自在就好」。

不過片段曝光後，粉絲替舒淇感到不值，甚至大陸網民炮轟森星是「心機女」。結果事件持續發酵，主辦單位直接把森星除名，社交平台帖文也只剩下舒淇、劉亦菲、Anne Hathaway和印度女星Priyanka Chopra，森星相片或名字均沒有再出現。

舒淇（左起）與劉亦菲、安海瑟薇等人現身寶格麗140周年慶祝活動。（圖／達志影像）

而舒淇之後在IG曬出上班、下班的不同照片，可見她下班時拉著裙子蹦蹦跳跳，笑說因為旁邊都是自己人，看習慣她有小孩內心的模樣，「視若無睹」。她也特別曬出和劉亦菲兩人的單獨合照，寫下：「願妳，心想事成」，並標註劉亦菲的帳號，似乎不受卡位事件影響。