桃園市水務局推動大溪埔頂汙水下水道工程，工區位置在員林路與新興路口，受工區影響直行與左轉車流會發生衝突，市府水務局與交通局允諾27日前完成標線標誌等相關改善。（呂筱蟬攝）

桃園市水務局推動大溪埔頂汙水下水道工程，工區位置在員林路與新興路口，市議員陳治文接獲民眾陳情，受工區影響竟發生雙向車流共用同一車道，危及交通安全險象環生。交通局指出，觀察現況為左轉車與直行車產生衝突，將引導左轉車流執行至介壽路口再左轉，並調整交通號誌秒數避免路口壅塞。

陳治文指出，大溪員林路與新興街口位置，因水務局在做汙水下水道工程，佔據一個車道，不管是用路人或是居民都有反應工區影響交通安全，當員樹林往國道3號方向以及國3往介壽路方向，行經該路口時竟然變成雙向會共用1個車道，在交通尖峰時段有交維人員，但離峰時段沒有人協助指引車流，該處也沒有任何標誌標線提醒用路人，要求相關局處應檢討改善，還給用路人安全的道路環境。

交通局表示，原本核定的的交通安全維護計畫並不會有這樣的問題，但是因為居民抗議希望工區不要離住家太近，才會迫使工區往路口中間推進，觀察現況2方向的車流並非共用同1車道，而是左轉車與直行車會發生衝突，初步改善方案為施工期間員林路禁止車輛左轉新興街，改為直行至介壽路再左轉，但該路口左轉秒數少，儲車空間也比較小這方案也可能產生車流壅塞問題，會進一步研議交通號誌秒數調整。

水務局則說，與交通局充分討論後將修正交維計畫，核定後將針對標線標誌改善並於27日前完成。而該處在交通尖峰時段都有安排交管人員，針對離峰時段也會有電動旗手與閃爆燈、LED燈等加強提醒用路人安全，而該工區預計會在8月底完工。