餐會菜色包含銀耳紅棗蓮子湯、荷葉蓮子豬肚、蓮子蔬菜沙拉佐紫蘇梅醬、蓮子蓮藕雞湯、蓮子荷葉鹹飯等。（張毓翎攝）

蓮心園基金會董事長張田黨（右四）說，蓮心園公益餐會今年結合環境永續的理念，以蓮花、蓮子、蓮藕及台南食材。（張毓翎攝）

為了感恩長期捐款者，並推廣在地產業，蓮心園基金會今年是第6年舉辦公益餐會，此次與蓮農陳克明、廚師黃奕瑉合作，讓支持者在發揮愛心做公益之餘，也能品嘗到當地新鮮的蓮子。

社會上需要幫助的人愈來愈多，已成立25年的蓮心園，服務工作量也日益增加，現有包含啟智中心、老人送餐、日間作業設施、日間照顧及居家服務等項目，近年透過募款餐會等方式來增加捐款收入，以便能發揮更大的功能，為需要者提供更多、更好的服務。

蓮心園是為了照顧偏鄉身心障礙者、弱勢長輩而設立，後來還開始設置工作學習場所，例如庇護農藝工廠和農場，協助身心障礙者融入社區，邁向自立生活。

蓮心園基金會董事長張田黨說，這幾年在白河蓮花盛開的時節，蓮心園會舉辦公益餐會，今年結合環境永續的理念，以蓮花、蓮子、蓮藕及台南食材，由在地總鋪師創意烹飪出料理，讓民眾能感受「食當季、吃在地」的低碳飲食文化。

蓮心園基金會執行長張珮如說，近年在人事成本、物價飆漲下，相關支出倍增，今年度募款目標提升至1800萬元，邀請善心民眾捐款認購、共襄盛舉，以實際行動相挺弱勢團體及在地小農。

蓮心園基金會說，今年公益餐會菜色包含銀耳紅棗蓮子湯、荷葉蓮子豬肚、蓮子蔬菜沙拉佐紫蘇梅醬、蓮子蓮藕雞湯、蓮子荷葉鹹飯、蓮鄉蓮子粽，民眾只要認購一張2000元的餐券，就可以加入這次餐會。