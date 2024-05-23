「綜藝天王」胡瓜在YouTube頻道《下面一位》邀請昔日搭檔徐乃麟外，今（23日）再上傳新片，找來2人的兒子胡釋安、徐新洋，進行親子交換互訪環節，讓胡釋安跟徐新洋當主持人，對兩位綜藝大哥進行辛辣提問。徐乃麟在過程中，面對胡釋安的提問，假裝變臉地警告：｢你知道我脾氣不好喔！」讓胡釋安相當緊張。

問答的題目辛辣無比，徐新洋先是對胡瓜直球問：「最想和誰一起抽大麻？」讓徐乃麟冷汗直流，沒想到胡瓜反應機伶地回：「乃哥！」幽默又有效果的回覆逗得現場一片歡樂。

胡釋安詢問徐乃麟如果人生重來是否還會早婚？浪漫體質的徐乃麟霸氣直言，他和老婆是命中注定，並肉麻地說：「人家都說七世夫妻，我們今年是第七世。」

徐新洋表示，徐乃麟在外風評火爆、急性子，但私底下性格溫柔，是常給予鼓勵型的爸爸，也幾乎未曾打罵過小孩。胡釋安說，胡瓜在外和私底下相差不多，除了是自己尊敬的爸爸，也是演藝圈裡許多人的爸爸，意指胡瓜相當照顧後輩。

胡釋安、徐新洋2人工作上都曾和爸爸合作，胡瓜趁機抱怨兒子，主持《最強綜藝秀》時有許多外國人，他英文不好導致講話結巴，沒想到胡釋安在一旁卻不跳出來相救，讓他不經懷疑「花了這麼多錢出國念書，到底會不會講英文」。

談到網路上的酸民言論，徐新洋坦言不太看，但偶爾會有私訊攻擊他是靠爸族，他對此大方回覆：「靠爸是事實！」胡釋安則表示，人身攻擊的內容他都會略過不看，有些給予意見的言論，他則會過濾後再參考。