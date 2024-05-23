立法院為國會改革法案衝突不斷，17日、21日院會處理相關條文時未採表決器表決，改採舉手表決。民進黨立委鍾佳濱今天質疑，「舉手表決無法區別贊成和反對，我們未來如何聲請釋憲？」要大法官看圖說話，看照片勘驗證據？要求立法院秘書長周萬來確保法案表決應採具名方式，否則「我們會保證，把你從主席台上趕下來。」

國民黨團、民眾黨團提出國會改革五法，經過17日、21日院會審議，立法院職權行使法部分條文完成二讀，23日院會將續審。

鍾佳濱今在立院司法及法制委員會質詢時，提及大法官第1476會議曾不受理釋憲聲請，認為必須要「行使職權且投票反對」才符合釋憲的條件。

鍾佳濱指出，2018年38名立委認為前瞻基礎建設特別條例、特別預算違憲，聲請釋憲，但大法官根據會議公報，判斷哪些人出席、贊成或反對，當天議事錄當中，聲請人38之一的立委高金素梅請假，未參與表決、未行使職權，不符合聲請人資格，因此大法官駁回釋憲聲請。

鍾佳濱質疑，5月21日舉手表決，看照片現場有誰投反對票，有沒有確定誰在場投票，這樣能聲請釋憲嗎？周萬來說，議事過程，他未便表示意見。

鍾佳濱指出，依據「立法院議事規則」，立院議案的表決方式有5種，包含口頭表決、舉手表決、表決器表決、投票表決、點名表決。鍾詢問，表决器表決是不是記名表決？周萬來回覆，表決器表決有具名、也有不具名。

鍾佳濱追問，17日、21日院會立法院公報會出現贊成、反對立委名單？周萬來說，舉手表決和表決器的情況當然會不同，「我沒辦法答覆你，長期都有舉手表決的方式。」舉手表決與表決器的記名當然會不一樣，表決器也有不記名表決。

鍾佳濱怒轟，「立法院秘書長在胡說八道！我就問你，舉手表決大會公報會記載誰贊成、誰反對？當然不行嘛！」舉手表決無法區別贊成和反對，我們未來如何聲請釋憲？「你作為幕僚，沒有讓立法表決留下贊成和反對紀錄，大法官要如何判斷你是否出席且行使職權投票反對，會議紀錄也沒寫誰贊成、反對，要大法官看圖說話，看照片勘驗證據？」

鍾佳濱批評，周萬來身為立院幕僚長、秘書長，又號稱「立院百科全書」，對議事規則嫻熟，卻沒有先請點人數，且舉手表決要可否並行，沒有這樣的程序表決是無效的，另外，法案表決應採具名方式，確保釋憲聲請合乎要件，他嗆周萬來，如果未來不能堅持這兩點，「我們會保證，把你從主席台上趕下來。」