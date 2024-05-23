陳鴻偉翻攝

29歲陳姓男子在網路誆稱以低價販售演唱會門票，民眾匯款才發現上當，萬華警方經循線追查，16日前往陳板橋區華江一路住家逮人時，陳從4樓露台，逃到對面鄰居家旁藏匿，並且拒捕與警拉扯，警方最後拿出辣椒水噴灑才將他制伏。

萬華警方接獲民眾報案，在網路上購買演唱會門票，事後發覺被騙，經循線追查鎖定陳嫌，16日下午持拘票前往他的住家逮人。

但陳發現警察上門，立刻跑到旁邊鄰居家雜貨堆藏匿，但因響動仍被警方發現，陳仍試圖拒捕、抵抗，警方見狀拿出辣椒水噴灑，陳才束手就擒，警訊後被依詐欺罪送辦。