中共解放軍今（23）日宣布7時45分起至24日對台展開「聯合利劍-2024A」軍演，引發各界高度關注。對此，資深媒體人陳揮文直言，若此舉發生在總統大選前，總統賴清德的得票率絕對超過50％，直言大家是不見棺材不掉淚，他也感嘆表示，民進黨支持者以及賴清德，要到什麼程度、什麼狀況才會知道兩岸關係。

中共東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。這也是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

對此，陳揮文今在政論節目《新聞大白話》中提到，在2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪問台灣，大陸隨後展開環台軍演，當時被認為是是第4次台海危機，主要原因是有發射東風飛彈，如今這次的軍演是否會是第5次台海危機，引發關注。

話鋒一轉，陳揮文提到，前總統蔡英文卸任前，滿意度達到42％，台灣人真的會擔心有第5次的台海危機嗎？他諷刺表示，若環島軍演在總統大選前展開，賴清德的得票率恐超過50％，直言台灣人是不到黃河心不死、不見棺材不掉淚。

陳揮文認為，當時裴洛西來台，大陸展開環台軍演還發射東風飛彈，「對蔡英文有影響嗎？對賴清德有影響嗎？還是支持民進黨、還是投給賴清德」，他感嘆表示，支持民進黨跟支持賴清德的人，要到什麼程度、什麼狀況才會知道兩岸關係？他也表示，大家應該坐下來好好談，而不要吵來吵去、罵來罵去。