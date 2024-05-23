「大S」徐熙媛和汪小菲離婚至今風波不斷，前婆婆張蘭更多次開砲，抨擊大S和其家人。而這回張蘭又拿孫子女的近況大做文章，昨（22日）和吳宗憲進行直播時，語出驚人表示孫子因長期曠課已經遭到學校退學。但這似乎碰觸到大S底線，23日立刻發表嚴正聲明，澄清根本不存在孩子被退學的謠言，請張蘭停止造謠並且道歉。

直播中，吳宗憲聊起女兒吳姍儒已經懷上第二胎，讓張蘭十分羨慕。但這時她突然說自己孫子「因為長期曠課不去學校，現在被學校趕出來了。」讓吳宗憲大為震驚。

結果這段內容在微博上迅速發酵，擔心影響到小孩，大S緊急發聲闢謠；提出三點聲明，先是強調孩子在校適應良好，根本不存在被退學的謠言，請張蘭停止造謠、道歉。另外大S已經向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對她和孩子實施違法行為。最後還向法院、婦聯、網信辦、抖音等單位喊話，希望能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。