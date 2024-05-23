以連鎖速食品牌摩斯漢堡發展連鎖的安心食品（衡量整體發展性並重新整頓，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發，安心食品並感謝長久以來支持廈門摩斯漢堡的消費者。

摩斯漢堡在大陸市場的發展速度緩慢，目前有6家連鎖門市。大陸餐飲市場受疫後消費力減縮影響而低迷，不少台商連鎖餐飲企業或撤資、或將股份轉讓，淡出或撤出大陸市場。如今安心食品決定裁撤摩斯漢堡廈門事業，頗有幾分設立停損意味。惟安心食品並未說明廈門6間門市後續如何處置與何時熄燈。

安心食品是東元集團在民國79年引進並與日本MOS合資設立，有摩斯漢堡在台灣、澳洲、中國大陸等市場的特許經營權。前十年經營辛苦，第十一年開始展現績效並獲利。摩斯漢堡近年在台灣拓點展店順利，截至去年底，全台店數達304間，安心食品屏東農科廠房興建工程已進入最後完工階段。