2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，將於6月8日至10日在高雄愛河登場，台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇成為今年度活動推廣人，將會出席5月25日的點睛祭儀，並在6月10日率領台鋼啦啦隊登場應援。此外，愛河龍舟將集齊全台北中南6支職業球團啦啦隊，在3天賽事中一同為選手加油打氣，要讓選手及觀眾感受高雄龍舟賽不一樣的青春熱情。

安芝儇表示，她已經準備好為參賽選手加油，並喊話大家6月8日到10日記得到愛河看龍舟賽，而這也是她宣布定居後首度在高雄度過端午連假，她也希望能透過此次推廣運動賽事，更深入了解高雄文化，成為活動最強外援。

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日在高雄愛河登場，台鋼雄鷹啦啦隊女神安芝儇成為今年度活動推廣人。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市長陳其邁表示，自安芝儇搬來高雄後，很多粉絲期待市府邀請她推廣相關活動，謝謝她願意接下這個任務，成為愛河龍舟賽的最強外掛，市府也將盡力扮演好東道主角色，帶她體驗港都獨有熱情。此外愛河龍舟將集齊全台北中南6支職業球團啦啦隊在3天賽事一同為選手加油打氣，成為全台應援最有力的龍舟賽。

本年度愛河龍舟除安芝儇及全台職業球團啦啦隊推廣應援外，也特別加強家庭參與，規畫親子龍舟競賽及體驗，設置大型氣墊及邀請紙風車劇團表演，要讓大家端午放電曬小孩。睽違4年的夜間龍舟也將在高雄重現，要讓選手在愛河美麗的夜景下英勇奮戰。