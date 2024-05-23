桃園市議會國民黨團23日痛批民進黨當家還鬧事，除了說謊抹黑在野黨，還鼓動側翼包圍立法院施壓，藍白兩黨推動國會改革受到過半民意支持，最後高喊「反雙標治國、挺國會改革」口號，呼籲民進黨不要昨是今非，否則勢必遭到唾棄。

桃園市議會國民黨團召開「國會改革法案，民進黨在怕什麼？」記者會，黨團總召徐玉樹表示，從過去疫苗採購、缺蛋、缺口罩事件，國會列席官員可以公然說謊拒給資料，就能證明民進黨過去靠說謊及詐騙治國，擔心國會改革五法通過以後，未來將讓民進黨綁手綁腳，才會上下炸鍋，動員很多無知青年在立院外面鼓噪，但是民進黨的做法，年輕人不一定會埋單，立院國會藍白過半的原因，就是民眾對立法院有很大的期許，推動國會五法也受到過半民眾支持，反問：「民進黨到底在怕什麼？」

黨團副總召梁為超痛批民主進步黨可以改名為民主暴力黨，國會改革五項要點，哪一項不是民進黨的主張，只是現在民進黨是執政黨，所以反對國會改革。他直指過去民進黨執政，荒腔走板、弊案叢生，唯有國會五法通過，才能發揮制衡的力量，呼籲民進黨周五不要再成為暴力黨，因為全民都在看，此次民意站在藍白兩黨這邊，高達6成5民意支持國會五法改革，希望能回歸正途，讓議事正常化。

議員舒翠玲認為，民進黨身為執政黨卻一再混淆視聽、顛倒是非，藍白兩黨依照議事程序討論協商，民進黨卻以近40次散會動議，企圖阻擾逐條審查機制，到底是誰沒有程序正義？身為執政黨卻在網路上公然造謠、公然說謊，直指現任全國律師公會理事長即為前民進黨立委尤美女過去2度提案修正《立法院職權行使法》增加國會聽證調查權，外交部長林佳龍、立委陳亭妃、蔡其昌等人也都贊成，為何昨是今非兩套標準？還帶頭煽動群眾到立法院外面抗議，這也是民主國家之最，令人嘆為觀止，呼籲民進黨懸崖勒馬，尊重民主國家事實，及民主國家運作機制。

黨團副總召詹江村說，過去民進黨一黨獨大，前瞻法案完全不理會在野黨反對意見，立委邱議瑩罔顧台下藍委高呼有異議仍蠻橫通過

，連討論的餘地都沒有，反觀此次會議，在立法院長韓國瑜帶領下，讓民進黨立委陳述意見，過程全攤在陽光下及鏡頭之下，就連「喬王」柯建銘的脫序消耗時間，人民也都看在眼裡，此次民進黨想要發起所謂的太陽花2.0顯然是失敗的，民進黨已經失去民心。

議員黃敬平反駁綠營批藍白國會改革法案是「查水錶」，他舉歐美等國為例，美國、英國等國會聽證會，曾要求臉書創辦人祖克柏、TikTok執行長周受資、福斯公司董事長梅鐸父子等商業巨擘出席，韓國國會2016年調查前總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政事件，也曾要求韓國三星集團在內等8大企業領導人出席聽證會，他反嗆綠，難道美、英、韓等先進國家也都在對這些跨國企業查水錶？民進黨在抹黑這些民主國家國會？

黨團執行長簡志偉表示，國會改革五法，都是過去民進黨主張，換國民黨立院多數，提出改革法案，就變成濫權，簡直是混淆視聽，其他先進國家早就制定這些法律，呼籲民進黨不要害怕民主進程，以民進黨立院黨團總召柯建銘的話要求綠營：「追求歷史定位，創造憲政慣例！」

議員朱珍瑤指出，社會氛圍一直在變動，民眾希望理性問政，國會亂象大家都非常厭惡，堅持程序透明、過程合法，希望民進黨看到民意，不要再繼續亂下去了。

議員張碩芳也說，當年輕人走上街頭還有立法院出現重裝備時，就已經模糊焦點了，不知國會在討論什麼，也成為國際笑話，她認為國會本該少數服從多數，結果卻出現暴力行為，對下一任一定會有不好的影響，呼籲綠營懸崖勒馬，別再以暴力治國，撕裂社會。

議員徐其萬說，民進黨為何要推翻自己過去提出的改革法案，民主國家社會要進步安定，不希望立院昨是今非，不要一再說謊、一再煽動，他唾棄暴力，當家不鬧事，結果民進黨當家最鬧事，成為國家笑話。

議員陳韋曄表示，執政的民進黨不願面對「國會改革」，只會用暴力與不知所云的論述，不想讓民意監督政府，呼籲民進黨，不要逃避民意，不要再在立法院做出粗暴無理的杯葛行為，不然也會一併被民意唾棄。