國民黨議員張敏琪日前總質詢時呼籲林煒軒向她道歉。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市議員林煒軒疑遭製造假車禍襲擊，國民黨議員張敏琪被指涉叫人施壓，她要求林煒軒道歉，林煒軒今（23）日總質詢時表示，造成他人困擾，他深切表達歉意，會更謙卑向前輩學習，期望大家共同為嘉義市打拚。但張敏琪要求林煒軒向她公開道歉。

林煒軒表示，感謝執法人員勿枉勿縱地辦案，也感謝議會同仁能透過專案小組釐清真相，不分黨派，譴責暴力，「證明這件事情不是我自導自演，我是案件受害者」。

林煒軒還說，他做為一個年輕政治工作者，有很多事情要向議會同仁前輩學習，做的不好的地方，造成他人困擾，他深切表達歉意，作為民意代表他會更認真、謙卑向前輩學習，希望和大家共同為這個城市打拚。

張敏琪對媒體表示，林煒軒這番說法她不接受，希望林煒軒能公開向她道歉。

林煒軒與張敏琪的紛爭起因是林煒軒於今年1月28日在世賢路二段地下道遭人製造假車禍襲擊，嘉義地檢署已偵結起訴郭三賢等5人妨害自由、傷害等罪嫌。

張敏琪認為林煒軒未查證就向媒體指涉她涉入此案，本月21日張敏琪總質詢時質詢市警一分局長何明祥，何明祥答詢指出，當天沒有人打電話到派出所施壓、自稱敏琪議員派他送檳榔到派出所的男子是為了方便才佯稱議員名號，此事與張敏琪議員無關。

張敏琪當天也呼籲林煒軒在日後總質詢時要道歉，否則不排除提告妨害名譽。但張敏琪對林煒軒今天的致歉，表示不接受。