中職啦啦隊女神林襄，憑藉甜美外型與火辣身材走紅，而她可愛直率的個性更是讓她圈粉無數。林襄近日錄影大聊「享受生活」的主題，她表示，自己是勤儉持家類型，但同時也很能享受生活，接著她分享自己曾將裝衣服的大塑膠箱當作浴缸來泡澡。

林襄在節目《11點熱吵店》中透露，自己家中沒有浴缸，但是又很喜歡泡澡，所以有次在工作室看見裝衣服的大箱子後，就把箱子帶回家「放在廁所裡當成浴缸來泡，一樣的效果」，讓現場來賓聽了都稱讚她是「生活智慧王」。而一旁的主持人Melody則立刻向沈玉琳敲碗「你趕快送她一個洗澡缸」，對此，沈玉琳笑說要送林襄一個檜木桶，林襄也開玩笑回應：「真的嗎？已經錄下來囉～沒辦法反悔唷！」

影片嵌入自 11點熱吵店YT

此外，在聽完現場嘉賓陳真分享砸大錢裝潢新家的經歷後，林襄表示，因為自己喜歡待在家，所以未來也願意花錢在居家裝潢上，一番話讓沈玉琳笑虧「而且妳也是學設計的，妳真的要搞起來，絕對不輸陳真對不對？」對此，她急忙否認：「不會！因為我的那個戶頭、口袋沒有她深，所以還是會稍微輸一點點」。