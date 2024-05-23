警政署長張榮興宣誓就職。（警政署提供）

警政署長23日交接，新任署長張榮興在內政部長劉世芳主持監交下，從卸任署長黃明昭手上接下印信，正式上任。劉世芳表示，全國警察都很辛苦，未來警政工作重點包括打詐，將往2.0版推進，另外掃蕩黑槍、毒品與幫派，以及科技偵查，都是重點。張榮興則再強調，打詐是重中之重，另外警察要做快樂、健康的警察。

黃明昭升任國安局副局長，從警迄今37年，今天也從劉世芳手中，獲贈一等內政專業獎章，劉世芳感謝他在近2年任期的付出與辛勞。

今天除各警察局長、署屬機關主管參加交接典禮外，檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、新北和士林地檢署檢察長還有特勤中心副指揮官、另外全國警友總會最高顧問葉國一、刑事偵防協會黃炳彰等人也受邀觀禮。下周將接掌的廉政署長的副署長馮成，今天也到場觀禮。特別的是，這次還邀各國駐台使節官員與會。

劉世芳指出，這段政權交接時刻，感謝警察的辛勞，從台灣頭到台灣尾，都有賴警察維護治安，期勉警察貼近土地、服務人民並恪遵法令，全力守護治安。新政府治安「5打7安」策略，更要靠警察來執行，將來打詐綱領往2.0版推進後，要全力遏阻詐騙犯罪。

媒體會後詢問簡姓男子從基隆醫院脫逃，張榮興表示，有關通報各單位協助查緝的時間，未來再精進檢討。明日立法院針對國會改革法案審議再戰，他強調警政署會負責立法院的安全維護，並保障立法委員的安全，由保六總隊負責；另外場外群眾增加狀況、是否有反對方到場，由警政署與台北市警局做滾動式調整警力增減。

他說，未來會與中央以及台北市政府，討論台北市警局長的接任人選。

他再強調，打詐聚焦打擊，未來「打詐新4法」草案立法院三讀通過後，有信心能降低詐騙被害。至於員警因為心理壓力等問題，發生不幸事件，他說會檢討警察工作業務，希望大家都能做快樂、健康的警察，做好本分，也有休閒與自己的家庭生活。